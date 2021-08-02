1446 أضحية في مسلخ دبا

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (الاتحاد)

استقبل مسلخا بلدية دبا والبدية (1446) أضحية خلال (5) أيام، منذ يوم عرفة وحتى الأيام الأربعة الأولى من عيد الأضحى المبارك، حيث شهد مسلخ بلدية دبا توافد المضحين وسط إجراءات وقائية وفقاً لأفضل المعايير الصحية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19. وأكد المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا أن البلدية حرصت على تعزيز الجهود الوقائية الرامية للمحافظة على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وضمان التزام المقاصب في مدينة دبا بجميع المتطلبات الصحية في مجال التنظيف والتطهير.