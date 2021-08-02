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14 ألف معاملة ذكية في شرطة الشارقة

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ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

حققت القيادة العامة لشرطة الشارقة نسبة 95 في المائة في مستوى السعادة عن الخدمات المقدمة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك وفق استطلاعات الرأي لقياس مدى سعادة المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم.  وأعلن العقيد ناصر بن عفصان مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والإتصالات بشرطة الشارقة، أن إجمالي المعاملات المنجزة عبر منصات شرطة الشارقة الذكية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 14,066 معاملة ذكية، تنوعت مابين الخدمات المجتمعية الأمنية والخدمات الشرطية والمرورية وخدمات رجال الأعمال.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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