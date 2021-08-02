الامارات | ضبط متهم بعد عامين من تسبّبه مع آخرين في حريق مزرعة

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط متهم بعد عامين من تسبّبه مع آخرين في حريق مزرعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة جنايات دبي بحبس آسيوي عاماً وإبعاده بعد قضاء فترة عقوبته، لاتهامه مع آخرين بتقليد ملصقات مزوّرة لعلامة جهة حكومية معنية بإنتاج أسطوانات الغاز، وتعبئة تلك الأسطوانات بطريقة غير مطابقة للمواصفات القياسية، معرّضين بذلك حياة الناس للخطر، ثم تسبّبهم بالتبعية في انفجار وحريق بمزرعة نخيل مملوكة لورثة أحد المواطنين استغلوها في أعمالهم.

وضبط المتهم بعد عامين من الجريمة، وأحيل إلى النيابة العامة.

وأكدت محكمة الجنايات بدبي في حيثيات حكمها أنه استقر في يقينها تورّط المتهم مع آخرين معلومين حكم عليهم، ومجهولين، في شراء وبيع أسطوانات الغاز بطريقة غير قانونية ونقلها من دون ترخيص.

وأشارت إلى أنهم استأجروا مزرعة في منطقة العوير، واشتروا 112 أسطوانة غاز، ونقلوها بمركبة غير معدّة لذلك، ثم قلّدوا ملصقات تغليف صمامات منسوبة إلى جهة معتمدة، وألصقوها على أسطوانات فارغة، ثم شرعوا في تصرف بالغ الخطورة، وهو نقل الغاز يدوياً من أسطوانات اشتروها من إمارة أخرى، إلى أسطوانات فارغة أعدوها للبيع في إمارة دبي، لكن حدث تسريب للغاز أثناء عملية النقل، تلاه انفجار ثم حريق التهم أشجار النخيل الموجودة في المزرعة، فألقي القبض في البداية على اثنين من المتهمين، ثم ضُبط المتهم المحال في هذه القضية بعد نحو عامين من الجريمة. واعترف المتهم في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بأنه كان يعمل في بيع أسطوانات الغاز مع آخرين، وأنهم استأجروا مزرعتين في منطقة العوير لهذا الغرض، وحازوا 200 أسطوانة فيهما، لافتاً إلى أن تسرباً حدث يوم الواقعة، تلاه حريق فلاذ بالفرار.

ووجهت النيابة العامة في دبي إلى المتهمين تهم اقتراف جنايات تقليد ختم علامة حكومية واستعمالها، ونقل مواد قابلة للالتهاب بوسيلة غير مخصصة لذلك، وجنح التعامل مع مواد خطرة والغش وتعريض حياة الآخرين للخطر، والتسبب في حرق شيء يملكه الغير.

• المتهمون استأجروا مزرعة في منطقة العوير، واشتروا 112 أسطوانة غاز، ونقلوها بمركبة غير معدّة لذلك، ثم قلّدوا ملصقات تغليف صمامات منسوبة إلى جهة معتمدة.

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