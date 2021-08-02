الامارات | 900 طفل يشاركون في «الاستجابة المناعية» للقاح «سينوفارم» للأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن 900 طفل يشاركون في «الاستجابة المناعية» للقاح «سينوفارم» للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، عن استيفاء العدد المطلوب في الدراسة التكميلية للاستجابة المناعية للقاح سينوفارم للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات و17 سنة، والتي أقرتها الدائرة تحت إشراف وزارة الصحّة ووقاية المجتمع، بعد إثبات فاعلية اللقاح في تقليل نسب الإصابة وحدة الأعراض بين الفئات المستهدفة. وشهدت الدراسة مشاركة 900 طفل من الجنسيات كافة.

وأوضحت الدائرة أن الدراسة شهدت إقبالاً كبيراً من الأطفال المتطوعين وذويهم، حيث تمت مشاركة كل طفل في هذه الدراسة بعد الموافقة الكاملة من ولي الأمر، وسيتم إخضاعهم للمراقبة والمتابعة عن كثب، كما تم تزويد أولياء الأمور والأطفال بالتفاصيل الكاملة حول المشاركة، وسيتلقون الدعم اللازم خلال كل خطوة منها.

وأشارت الباحث الرئيس للتجارب السريرية للقاح «كوفيد-19»، والمدير التنفيذي للشؤون الطبية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، الدكتورة نوال الكعبي، إلى أنه تم إيقاف تسجيل المزيد من المتطوعين الصغار في هذه التجارب، نظراً لاكتمال العدد المنشود خلال فترة قصيرة، متقدمة بالشكر لكل من شارك وبادر بالتسجيل دعماً لمساعي الدولة الرامية إلى مواجهة جائحة «كوفيد-19»، حيث يعكس ذلك ثقة المواطنين والمقيمين في خطة التعافي طويلة الأمد التي تنتهجها الحكومة الرشيدة، وكذلك ثقتهم بكفاءة القطاع الصحي في الدولة.

وتُعد الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقوم بإجراء دراسة فاعلية اللقاح لهذه الفئة العمرية، بينما بدأت الدول المصنعة للقاحات، مثل الصين والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والهند، بإجراء تجارب سريرية لها خلال الأشهر القليلة الماضية.

ومن المتوقع الإعلان عن النتائج الأولية للدراسة فور توافرها، والذي من شأنه أن يساعد في عملية التخطيط والاستعداد للعودة إلى المدارس وسلامة الطلبة.

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