الامارات | طقس غائم جزئياً ومغبرّ

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غائم جزئياً ومغبرّ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً، وحاراً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ويصبح رطباً ليلاً وصباح الإثنين، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية، من 15-25 كم/‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏س.

كما توقع المركز أن يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند 20:04، والمد الثاني عند 09:41. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 12:16، والجزر الثاني عند الساعة 03:55. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً. فيما سيحدث المد الأول عند 15:06، والمد الثاني عند الساعة 07:08. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 10:08، والجزر الثاني عند الساعة 23:56.

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