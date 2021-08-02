الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مخالفات

طالب قراء بتوضيح الآليات الخاصة بمخالفات مواقع التسويق عبر الإنترنت، وذلك بعدم الاعتماد الواسع عليها في الوقت الحالي، خصوصاً من ناحية تعليمات الاسترجاع والتبديل للقطع المعيبة، إذ يواجه مشترون مشكلات مع بعض المواقع.

كمامات

تتزايد ظاهرة ارتداء البعض الكمامة الطبية بطريقة غير صحيحة، بتغطية منطقة الفم والذقن فقط، وبقاء الأنوف مكشوفة، ما يجعلهم مصدراً محتملاً لانتقال الفيروسات في الأماكن المغلقة، ودعا قراء الجهات المعنية إلى التشدد في تطبيق المخالفات بهذا الشأن.

مواقف

يواجه مرتادو متجر «نستو» الجديد في الشارقة، الواقع في شارع الخان، مشكلة في الدخول والخروج من المواقف، وذلك بسبب ضيق المساحة المخصصة لسير المركبات وشدة تعرجها، ما يضطر موظفي الأمن إلى إيقاف المركبات في المداخل والمخارج، بما يسمح بالمرور في اتجاه واحد فقط.

تسوّل

لاحظ قراء في أبوظبي انتشار المتسولين بشكل لافت، خلال الفترة الأخيرة، وحذروا من تحول هذا الأمر إلي ظاهرة، ما قد ينعكس على الشكل الحضاري للمدينة.

جامعات

حذر مرشدون أكاديميون من انتشار إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي تروج لجامعات خارج الدولة، غير معترف بها، ودعوا الطلبة وذويهم إلى التواصل مع وزارة التربية والتعليم للتأكد من وضع الجامعة قبل التسجيل فيها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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