الطقس المتوقع على الدولة في الأيام المقبلة

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد يوم غد الاثنين طقس رطب على السواحل شمالاً صباحاً صحو إلى غائم جزئياً مغبر أحياناً نهاراً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. وحالة البحر.. خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد الثلاثاء المقبل طقساً رطباً على السواحل صباحاً - تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية على الجبال شرقاً بعد الظهر.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. وحالة البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويسود البلاد يوم الأربعاء المقبل طقس رطب على السواحل صباحاً مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، صحو إلى غائم جزئياً مغبر أحياناً نهاراً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا مع وجود فرصة لتكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقا بعد الظهر وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. وحالة البحر.. خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد الخميس المقبل طقساً رطباً على السواحل مع احتمال مع تشكل ضباب خفيف صباحاً يكون صحواً إلى غائم جزئياً مغبراً أحياناً نهاراً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع وجود فرصة لتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر قد تكون ممطرة شرقاً. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. وحالة البحر.. خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الجمعة المقبل رطباً على السواحل مع احتمال تشكل ضباب خفيف شمالاً صباحاً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي ويصبح الطقس صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر. والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. وحالة البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.