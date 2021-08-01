محمد بن راشد يصدر قرارين بتشكيل مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء ومجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم/26/ لسنة 2021، بتشكيل مجلس إدارة مركز محمّد بن راشد للفضاء، والقرار رقم/27/ لسنة 2021، بتشكيل مجلس أمناء مُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيريّة والإنسانيّة.

مركز محمّد بن راشد للفضاء

ونص القرار رقم/26/ لسنة 2021، على تشكيل مجلس إدارة المركز برئاسة حمد عبيد المنصوري، وعُضويّة كلٍّ من: يوسف حمد أحمد الشيباني، نائباً للرئيس، ومحمد عبدالله الزفين، وحميد علي المحسن، ومنصور جمعة بوعصيبة.

كما نص القرار على إلغاء كل من القرار رقم/18/ لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة مركز محمّد بن راشد للفضاء، والقرار رقم/16/ لسنة 2021 بشأن تعيين واستبدال عُضو في مجلس إدارة مركز محمّد بن راشد للفضاء. ويُعمل بالقرار رقم/26/ لسنة 2021 من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

مُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيريّة والإنسانيّة

ونصَّ القرار رقم/27/ لسنة 2021، على تشكيل مجلس أمناء مُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيريّة والإنسانيّة، برئاسة محمد جمعة النابودة، وعُضويّة كلٍّ من: إبراهيم محمد بوملحة، نائباً للرئيس، ونبيل عبدالرحيم قرقاش، وخالد علي بن زايد الفلاسي، ومحمد عبدالله التوحيدي، وعبدالرحيم حسين أهلي. ويُعمل بالقرار رقم/27/ لسنة 2021، من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.