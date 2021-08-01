مذكرة تفاهم بين «الاتحادية للشباب» ومكتب البعثات الدراسية لتمكين الكوادر المواطنة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وقعت المؤسسة الاتحادية للشباب مذكرة تفاهم مع مكتب البعثات الدراسية التابع لوزارة شؤون الرئاسة، وذلك بهدف تطوير آفاق التعاون بينهما، والعمل على برامج ومبادرات تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، المتمثلة بالاستثمار في الكفاءات والمواهب الوطنية الشابة وتعزيز دورها في دفع جهود التنمية بجميع القطاعات المختلفة.وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم افتراضياً، برعاية معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة المؤسسة الاتحادية للشباب، ومعالي أحمد محمد الحميري، الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب البعثات الدراسية، حيث وقعها كل من جمعة عتيق الرميثي، مدير «مكتب البعثات الدراسية» التابع لوزارة شؤون الرئاسة، وسعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب.

ووفق مذكرة التفاهم هذه، سيكون مكتب البعثات الدراسية شريكاً استراتيجياً لـ «برنامج الاقتصاديين الشباب» الذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لإعداد قيادات وطنية قادرة على قيادة المجالات الاقتصادية العصرية المتعددة عبر تزويدهم بأحدث التوجهات الاقتصادية، والخبرات العالمية لتعزيز قدرتهم على طرح رؤى اقتصادية مبتكرة.