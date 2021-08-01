الامارات | تشكيل مجلسَي إدارة «محمد بن راشد للفضاء» وأمناء «خيرية محمد بن راشد»

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مجلسَي إدارة «محمد بن راشد للفضاء» وأمناء «خيرية محمد بن راشد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، وقراراً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

ونصّ القرار الأول على تشكيل مجلس إدارة المركز برئاسة حمد عبيد المنصوري، وعضوية كل من يوسف حمد أحمد الشيباني، نائباً للرئيس، ومحمد عبدالله الزفين، وحميد علي المحسن، ومنصور جمعة بوعصيبة.

كما نص القرار على إلغاء كل من القرار رقم (18) لسنة 2018، بتشكيل مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، والقرار رقم (16) لسنة 2021، بشأن تعيين واستبدال عضو في مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء.

ونصَ القرار رقم (27) لسنة 2021، على تشكيل مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، برئاسة محمد جمعة النابودة، وعضوية كل من إبراهيم محمد بوملحة، نائباً للرئيس، ونبيل عبدالرحيم قرقاش، وخالد علي بن زايد الفلاسي، ومحمد عبدالله التوحيدي، وعبدالرحيم حسين أهلي.

ويعمل بالقرار رقم (27) لسنة 2021، من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news