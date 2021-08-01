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الامارات | انطلاق فعالية "أسبوع الصيف للمطاعم" في دبي

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دبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعالية "أسبوع الصيف للمطاعم" في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلق "مفاجآت صيف دبي" في دورتها لهذا العام فعالية "أسبوع الصيف للمطاعم" للمرة الأولى وذلك خلال الفترة من 11 إلى 21 أغسطس الجاري.

وتحتفي هذه الفعالية بأطباق الطعام المتنوعة والمشهد المتنامي لقطاع المطاعم في دبي وتوفر للزوار والمقيمين مجموعة مميزة من عروض التجزئة والأنشطة الترفيهية وغيرها من العروض المجزية التي تتيح للذواقة الاستمتاع بأوقاتهم طوال اليوم في مختلف أنحاء دبي.

ويتيح "أسبوع الصيف للمطاعم" للزوار اختبار تجربة مجموعة من أفضل مطاعم دبي وذلك مقابل أسعار استثنائية لفترة محدودة .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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