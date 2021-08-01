الامارات | فتح باب التسجيل أمام الطلاب والطالبات لدورة مرشحي الضباط في شرطة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل أمام الطلاب والطالبات لدورة مرشحي الضباط في شرطة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن فتح باب التسجيل للانضمام لشرطة دبي أمام الطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وسيتم فتح باب التسجيل للطلاب في دورة مرشحي الضباط الدفعة الثالثة والثلاثين فيما سيتم فتح باب التسجيل للطالبات في دورة مرشحي الضباط الدفعة الخامسة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للموارد البشريةالعميد الدكتور صالح عبد الله مراد، أنه على الراغبين في الالتحاق بشرطة دبي تقديم طلباتهم عبر منصة التوظيف الذكي من خلال الرابط https://ejob.dubaipolice.gov.ae على أن يستمر التسجيل حتى 6 من الشهر الجاري.

وأكد العميد صالح مراد أن هناك العديد من الشروط الواجب توافرها للالتحاق بدورة المرشحين تتمثل في أن يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة في المسار المتقدم بنسبة لا تقل عن 75 بالمائة أو في المسار العام بنسبة لا تقل عن 80 بالمائة وألا يكون قد مضى على حصوله عليها أكثر من عامين و أن يكون حسن السيرة والسلوك و لم يسبق له/لها الحكم عليه/ها بعقوبة سالبة للحرية في جناية أو بأية عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة و ألا يقل العمر عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد على واحد وعشرين عاماً، وألا يقل الطول عن ( 165 ) سم للذكور و(155) سم للإناث ويتناسب مع وزنه واجتياز برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية و أن يكون الطالب حاصلاً في اختبار الإمارات القياسي - للغة الإنجليزية ( Emsat Achieve ) على 1100 أو ما يعادلها من شهادة TOFEL بمعدل 500 درجة أو شهادة ILETS بمعدل 5 درجات و أن يكون الطالب حاصلاً على اختبار الإمارات للقبول الجامعي - اللغة العربية - ( Emsat ) على 1000 درجة.

وقال العميد صالح مراد إن شروط الاختيار للطلبة والطالبات المرشحين للالتحاق بشرطة دبي تتمثل في اجتياز الاختبارات الذكية بنجاح واجتياز الفحوصات الطبية بنجاح وألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة وألا يكون قد جرد من رتبته العسكرية أو طرد أو فصل من الخدمة من أية جهة أمنية أو عسكرية أو مدنية.

وأكد العميد صالح مراد أن المتقدم عليه إرفاق نسخ من المستندات الآتية للتقديم للالتحاق بشرطة دبي وهي شهادة بحث الحالة الجنائية صادرة وموجهة من القيادة العامة لشرطة دبي وجواز السفر مع الرقم الموحد ساري المفعول وخلاصة القيد والشهادة الدراسية مصدقة حسب الأصول وشهادة الميلاد و الهوية الإماراتية و شهادة اللغة الإنجليزية Emsat بمعدل لا يقل عن (1100) أو شهادة التوفل بمعدل (500 درجة) أو شهادة ال ILETS بمعدل (5 درجات) وشهادة اللغة العربية ( Emsat ) بدرجة لا تقل عن ( 1000 ) و صورة شخصية ملونة و شهادة الإعفاء من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أو شهادات اجتياز دورة الخدمة الوطنية ( لمن يهمه الأمر و التأسيسية و التخصصية ).

وتمنح للمرشح بعد قبوله في القيادة العامة لشرطة دبي مكافأة شهرية والحصول على بطاقة الخصومات (إسعاد) وغيرها من المميزات الأخرى.

ونوه إلى أنه سيتم إغلاق الشاغر يوم الجمعة الموافق 6 أغسطس 2021 وسيتم إجراء فحص لفايروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) للمتقدم للوظيفة قبل تأدية الاختبارات الذكية وقبل الالتحاق بأكاديمية شرطة دبي و لن يتم النظر للطلبات غير المستوفية للشروط المذكورة .

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