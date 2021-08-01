الامارات | شرطة الشارقة تنجز 14 ألف معاملة عبر قنواتها الذكية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تنجز 14 ألف معاملة عبر قنواتها الذكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت القيادة العامة لشرطة الشارقة 95% في مستوى السعادة عن الخدمات المقدمة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك وفق استطلاعات الرأي لقياس مدى سعادة المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم.

وكشف مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والإتصالات بشرطة الشارقة العقيد ناصر بن عفصان أن إجمالي المعاملات المنجزة عبر منصات شرطة الشارقة الذكية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 14 ألفاً و66 معاملة ذكية، تنوعت ما بين الخدمات المجتمعية الأمنية، والخدمات الشرطية، والمرورية، وخدمات رجال الأعمال.

وأضاف أن الخدمات التي تقدمها شرطة الشارقة عبر تطبيقها الذكي «Shjpolice»، وموقعها الإلكتروني www.shjpolice.gov.ae، البالغ عددها 34 خدمة ذكية، تمثل نسبة 71% من خطة التحوّل ‏الرقمي للخدمات القابلة للتحول‏، والتي أسهمت في تسريع وتيرة إنجاز الخدمات، وأتاحت للمتعاملين سهولة الحصول على الخدمات في أي وقت ومكان دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، الأمر الذي يعكس اهتمام ‏القيادة ‏في تطوير وتحسين قنواتها الذكية، تماشياً مع الأهداف والتوجهات الحكومية في هذا الشأن.

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