الامارات | تشكيل مجلسي إدارة مركز محمّد بن راشد للفضاء و"أمناء خيرية محمّد بن راشد"

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مجلسي إدارة مركز محمّد بن راشد للفضاء و"أمناء خيرية محمّد بن راشد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ​أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم (26) لسنة 2021، بتشكيل مجلس إدارة مركز محمّد بن راشد للفضاء، والقرار رقم (27) لسنة 2021، بتشكيل مجلس أمناء مُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيريّة والإنسانيّة.



مركز محمّد بن راشد للفضاء



ونص القرار رقم (26) لسنة 2021، على تشكيل مجلس إدارة المركز برئاسة حمد عبيد المنصوري، وعُضويّة كلٍّ من: يوسف حمد أحمد الشـيبــاني، نائباً للرئيس، ومحمــــد عــبـــدالله الزفيــــن، وحميــــد عــــلي المحــــســن، ومنصــور جمــعه بوعصيــبه.



كما نص القرار على إلغاء كل من القرار رقم (18) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة مركز محمّد بن راشد للفضاء، والقرار رقم (16) لسنة 2021 بشأن تعيين واستبدال عُضو في مجلس إدارة مركز محمّد بن راشد للفضاء.

ويُعمل بالقرار رقم (26) لسنة 2021 من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.



مُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيريّة والإنسانيّة



ونصَّ القرار رقم (27) لسنة 2021، على تشكيل مجلس أمناء مُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيريّة والإنسانيّة، برئاسة محمد جمعة النابودة، وعُضويّة كلٍّ من: إبراهيــــم محمـــد بوملحـة، نائباً للرئيس، ونبيــل عبدالرحيــم قرقــاش، وخالد علي بن زايد الفلاسي، ومحمــــد عبدالله التوحيــدي، وعبدالرحيــــم حسيــن أهلي.

ويُعمل بالقرار رقم (27) لسنة 2021، من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

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