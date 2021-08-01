الامارات | 1519 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1519 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم، عن إجراء 284 ألفاً و403 فحوص ضمن خططها لتوسيع نطاق فحوص «كورونا» في الدولة.

وكشفت الوزارة عن 1519 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، و1466 حالة شفاء وحالتي وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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