الامارات | شرطة أبوظبي تُحذر من تعرُض الأطفال للعنف والاستغلال على الإنترنت

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تُحذر من تعرُض الأطفال للعنف والاستغلال على الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي، اليوم، من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال عند استخدام الانترنت، ناصحةً أولياء الأمور بضرورة متابعة الأبناء عن كثب، والتأكد من استخدامهم الآمن للشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.

وأوضح النقيب يعقوب يوسف الحمادي، من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في محاضرة افتراضية بعنوان "حماية أطفالنا إلكترونيًا مسؤوليتنا"، ضمن حملة "الأسرة تلاحم وأمان" التي تنفذها إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع المخاطر التي يتعرض لها الأطفال الكترونياً إما بالدخول إلى مواقع لا تناسب أعمارهم أو مواقع العنف أو مواقع الاستغلال الجنسي، وغيرها من الجرائم أهمها: الابتزاز والتهديد، والتصوير بوضع مخل للآداب ونشره، والخطف، وهتك العرض والاعتداءات الجسدية والجنسية، والاتجار بالأطفال، مؤكدًا أن جرائم الانترنت هي جرائم عابرة للحدود حيث يكون الخطر على الطفل من خارج الدولة مشيرًا إلى أنه في هذه الحالات يتم مخاطبة النيابة العامة بملابسات الواقعة وتقرير البحث والتحري واستصدار الإذن اللازم لتحريز الأجهزة وفحصها عن طريق مركز الإمارات للأدلة الالكترونية.

ونصح الأسر بضرورة مراقبة المواقع التي يتصفحها أفراد الأسرة، وتحديد مواعيد للدخول على مواقع الإنترنت وضرورة الالتزام بذلك، وتحديد الهدف من الدخول على الانترنت، والتأكيد على تصفح مواقع ذات جودة تربوية للتعلم الذاتي، ودراية ولي الأمر بالبرامج التي تتيح له منع تصفح مواقع معينة، ومصادقة أولياء الأمور لأبنائهم صغارًا وكبارًا ومشاركتهم المواقع التي يتصفحونها.

وأشار إلى 20خطوة تساعد في حماية الطفل من مخاطر الانترنت، ومنها: تثقيف الطفل والتحدث معه عن مخاطر الانترنت والمخاطر الناتجة عن سوء استخدامه، مؤكدًا أن الاساءة للطفل عبر الانترنت جريمة في دولة الإمارات العربية المتحدة بناءًا على القانون رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة الجرائم المتعلقة بالشبكات الإلكترونية هو المرجع في معالجة هذه القضايا وكذلك قانون وديمة وهو القانون الاتحادي رقم 3 لعام 2016.

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