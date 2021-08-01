الامارات | «شرطة القصيص» يسوّي بلاغات شيكات بـ 60 مليون درهم ودّياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة القصيص» يسوّي بلاغات شيكات بـ 60 مليون درهم ودّياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، على إنجازات وإحصاءات مركز شرطة القصيص، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، مشيداً بالجهود التي تقوم بها شعبة الشيكات في المركز، حيث قامت الشعبة بتسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 60 مليون درهم بشكل ودي، في عام 2020.

واطلع المري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، حيث حقق المركز نسبة 98% في التغطية الأمنية بمنطقة الاختصاص، العام الماضي، مقابل 82% عام 2019، بينما بلغت نسبة وجود الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100%، ليحققوا بذلك المستهدف المطلوب، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة ثلاث دقائق وست ثوانٍ، فيما كان المستهدف خمس دقائق، بينما بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة ثماني دقائق وأربع ثوانٍ، فيما كان المستهدف ثماني دقائق وخمس ثوانٍ.

واستمع إلى شرح حول البرامج الأمنية التي يطبقها مركز شرطة القصيص في مناطق الاختصاص، والتي أدت إلى انخفاض في معدل البلاغات الجنائية بنسبة 41%.

وثمّن المري جهود قسم السجلات المرورية، وحرصه على سلامة مستخدمي الطريق وحفظ الأرواح، من خلال الانتشار الجيد للدوريات في منطقة الاختصاص، ما أدى إلى خفض البلاغات المرورية بنسبة 6.4% في عام 2020 مقارنة بعام 2019.

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