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الامارات | 70 مناقصة لمشروعات جديدة في الشارقة

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الشارقة ■ وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 70 مناقصة لمشروعات جديدة في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت دائرة الأشغال العامة في الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري، 70 مناقصة لمشروعات متنوعة تضمنت 35 مشروعاً إنشائياً و42 مشروعاً خاصاً بالصيانة و58 مشروعاً خاصاً بالتوريد والتركيب وخمسة مشروعات أعمال ترابية وأربعة مشروعات هدم، وإنشاء مبانٍ وحدائق وأعمال البنية التحتية والصيانة والتوريد والتركيب وأعمال هدم.

وقالت مدير إدارة العقود فاطمة حسن، إن من أبرز تلك المشروعات إنشاء حديقة رويضة للنساء وحديقة حي حمدة العامة في مليحة، وحديقة في منطقة مويلح التجارية وإنشاء بيوت بلاستيكية زراعية في منطقة البردي، وبناء سوق للمواشي في خورفكان وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الحومة، وإنشاء محطة ضخ مياه الصرف الصحي في مويلح وخط الضخ إلى محطة الحومة، وأعمال التسويات الترابية بمنطقة السيوح (15).

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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