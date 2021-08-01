اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | مخالفة 4 مؤسسات وتحذير 31 لعدم الالتزام بتدابير كورونا

0 نشر
وجيه السباعي ■ دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 4 مؤسسات وتحذير 31 لعدم الالتزام بتدابير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خالفت بلدية دبي أربع مؤسسات وأنذرت 31 مؤسسة أخرى، بسبب عدم الالتزام بالتدابير الصحية لمواجهة (كوفيد-19).

وأوضحت أن فرق التفتيش التابعة لها تجري زيارات تفتيشية روتينية، وزيارات مبنية على بلاغات المستهلكين، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن، من خلال الهاتف المجاني 800900، أو نافذة «منتجي» في التطبيق الموحد لها.

وشددت البلدية على عدم التهاون في المخالفات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة، محذرة من تجاوزها، إذ تتدرج الإجراءات من المخالفة وتصل إلى الإغلاق.

وذكرت أن قرار الإغلاق يكون مؤقتاً، إلى حين إزالة سبب المخالفة، لافتة إلى أن مفتشيها يدققون خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وعمليات التعقيم والتطهير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا