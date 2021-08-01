الامارات | مخالفة 4 مؤسسات وتحذير 31 لعدم الالتزام بتدابير كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 4 مؤسسات وتحذير 31 لعدم الالتزام بتدابير كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خالفت بلدية دبي أربع مؤسسات وأنذرت 31 مؤسسة أخرى، بسبب عدم الالتزام بالتدابير الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت أن فرق التفتيش التابعة لها تجري زيارات تفتيشية روتينية، وزيارات مبنية على بلاغات المستهلكين، داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن، من خلال الهاتف المجاني 800900، أو نافذة «منتجي» في التطبيق الموحد لها.

وشددت البلدية على عدم التهاون في المخالفات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة، محذرة من تجاوزها، إذ تتدرج الإجراءات من المخالفة وتصل إلى الإغلاق.

وذكرت أن قرار الإغلاق يكون مؤقتاً، إلى حين إزالة سبب المخالفة، لافتة إلى أن مفتشيها يدققون خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وعمليات التعقيم والتطهير.

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