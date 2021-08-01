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الامارات | «صيف بلا غرق» في رأس الخيمة

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رأس الخيمة ■ وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم اتحاد الإمارات للسباحة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة حملة توعية بعنوان «صيف بلا غرق» على كورنيش رأس الخيمة شاطئ الفلامنجو، بحضور عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للسباحة خليفة الكعبي، ومدير فرع الرقابة والمتابعة في إدارة شرطة المنافذ والمطارات برأس الخيمة عارف الهرنكي.

وذكر الكعبي أن الحملة التي استهدفت كورنيش رأس الخيمة وتضمنت توزيع منشورات توعية وإرشادات وهدايا؛ تهدف إلى تأكيد أهمية متابعة الأطفال أثناء لعبهم وسباحتهم على الشاطئ، وعدم الانشغال عنهم، وتدريبهم على السباحة من خلال الأكاديميات المتخصصة للتدريب، وإكسابهم لياقة ومهارة رياضية مفيدة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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