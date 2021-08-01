الامارات | «صيف بلا غرق» في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن «صيف بلا غرق» في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم اتحاد الإمارات للسباحة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة حملة توعية بعنوان «صيف بلا غرق» على كورنيش رأس الخيمة شاطئ الفلامنجو، بحضور عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للسباحة خليفة الكعبي، ومدير فرع الرقابة والمتابعة في إدارة شرطة المنافذ والمطارات برأس الخيمة عارف الهرنكي.

وذكر الكعبي أن الحملة التي استهدفت كورنيش رأس الخيمة وتضمنت توزيع منشورات توعية وإرشادات وهدايا؛ تهدف إلى تأكيد أهمية متابعة الأطفال أثناء لعبهم وسباحتهم على الشاطئ، وعدم الانشغال عنهم، وتدريبهم على السباحة من خلال الأكاديميات المتخصصة للتدريب، وإكسابهم لياقة ومهارة رياضية مفيدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news