الامارات | محمد بن راشد يُصدر 4 مراسيم بشأن مجالس إدارات في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يُصدر 4 مراسيم بشأن مجالس إدارات في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بشأن تشكيل مجلس أمناء الجامعة البريطانية في دبي، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومرسوماً بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي العطاء برئاسة ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومرسوماً بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة برئاسة منى غانم المري، العضو المنتدب للمؤسسة، إضافة إلى مرسوم بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة «وطني الإمارات» برئاسة تميم محمد المهيري.

ونصّ المرسوم الأول على تشكيل مجلس أمناء الجامعة البريطانية في دبي، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وعضوية كل من مدير الجامعة نائباً للرئيس، وحسين حسن ميرزا الصايغ، وأحمد بطي المحيربي، والشيخة هند علي راشد المعلا، وممثل عن مجموعة دبي القابضة، وممثل عن المجلس البريطاني في دبي والإمارات الشمالية، وممثل عن بنك الإمارات دبي الوطني، وممثل عن رولزرويس إنترناشيونال ليمتد، وممثل عن المجلس البريطاني للأعمال، وممثل عن شركة آتكنز.

وتكون مدة العضوية في مجلس الأمناء ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ العمل بالمرسوم.

ويتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات المنوطة به، بموجب الوثيقة التأسيسية والنظام الأساسي للجامعة.

ونصّ المرسوم الثاني على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي العطاء برئاسة ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وعضوية كل من طارق محمد القرق نائباً للرئيس، وسامي أحمد القمزي، وعبدالله محمد الكرم، وسلطان محمد الشامسي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويحلّ المرسوم الجديد محل المرسوم الذي تم بموجبه إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة، ويلغى أيّ نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه.

أما المرسوم بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، برئاسة منى غانم المري العضو المنتدب للمؤسسة، فنصّ على عضوية كل من هالة يوسـف بدري نائباً للرئيس، وهدى السيد محمد الهاشمي، وهدى عيسى بوحميد، وخولة راشد المهيري، ومنى درويش بوسمرة، وفهيمة عبدالرزاق البستكي، والجود أحمد لوتاه، وموزة سعيد المري، إضافة إلى عضوية المدير التنفيذي للمؤسسة.

ونصّ مرسوم تشكيل مجلس إدارة مؤسسة «وطني الإمارات»، برئاسة تميم محمد المهيري، على عضوية كل من سعيد محمد العويم نائباً للرئيس، ومحمد جابر الذيب، ومحمد سالم الهلي، وضرار حميد بالهول، وعبدالله ضاعن الجتبي، ومحمد عمر الطاير.

• تميم محمد المهيري رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة «وطني الإمارات».

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