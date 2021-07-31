الامارات | محمد بن راشد يُصدر مجموعة من المراسيم بشأن مجالس الإدارات في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يُصدر مجموعة من المراسيم بشأن مجالس الإدارات في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكما لإمارة دبي، المرسوم رقم /31/ لسنة 2021، بشأن تشكيل مجلس أمناء الجامعة البريطانية في دبي، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، والمرسوم رقم /29/ لسنة 2021، بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي العطاء برئاسة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، والمرسوم رقم /28/ لسنة 2021، بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، برئاسة سعادة منى غانم المري، العضو المنتدب للمؤسسة. بالإضافة إلى المرسوم رقم /30/ لسنة 2021، بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة "وطني الإمارات" برئاسة سعادة تميم محمد المهيري.

- مجلس أمناء الجامعة البريطانية في دبي..

ونص المرسوم رقم /31/ لسنة 2021، على تشكيل مجلس أمناء الجامعة البريطانية في دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وعضوية كل من مدير الجامعة نائبا للرئيس، وحسين حسن ميرزا الصايغ، وأحمد بطي المحيربي، والشيخة هند علي راشد المعلا، وممثل عن مجموعة دبي القابضة، وممثل عن المجلس البريطاني في دبي والإمارات الشمالية، وممثل عن بنك الإمارات دبي الوطني، وممثل عن رولز رويس إنترناشيونال ليمتد، وممثل عن المجلس البريطاني للأعمال، وممثل عن شركة آتكنز. على أن تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء /3/ ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

ويتولى مجلس الأمناء القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به بموجب الوثيقة التأسيسية والنظام الأساسي للجامعة، الملحقين بالقانون رقم /5/ لسنة 2003 بشأن تأسيس الجامعة البريطانية في دبي، ويعمل بالمرسوم رقم /31/ لسنة 2021 من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

- مؤسسة دبي العطاء..

كما نص المرسوم رقم /29/ لسنة 2021، على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي العطاء برئاسة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وعضوية كل من طـارق محمــد القـــرق، نائبا للرئيس، وسـامي أحمــد القمــزي، وعبـدالله محمد الكرم، وسلطان محمد الشامسي، وذلك لمدة /3/ ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

على أن يحل هذا المرسوم محل المرسوم رقم /4/ لسنة 2018، الذي تم بموجبه إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي العطاء، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه. ويعمل بالمرسوم رقم /29/ لسنة 2021، من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

- مؤسسة دبي للمرأة..

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكما لإمارة دبي، المرسوم رقم /28/ لسنة 2021، بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، برئاسة سعادة منى غانم المري، العضو المنتدب للمؤسسة، وعضوية كل من هاله يوسـف بدري، نائبا للرئيس، وهدى السيد محمد الهاشمي، وهدى عيسى بوحميـد، وخوله راشد المهيري، ومـنى درويش بوسمره، وفهيمه عبدالرزاق البستكي، والجود أحمد لوتاه، وموزه سعيد المري بالإضافة إلى عضوية المدير التنفيذي للمؤسسـة.

ويعمل بالمرسوم رقم /28/ لسنة 2021، من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

- مؤسسة وطني الإمارات..

كما أصدر سموه المرسوم رقم /30/ لسنة 2021، بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة "وطني الإمارات"، برئاسة سعادة تميم محمد المهيري، وعضوية كل من سعيـد محمد العويــم، نائبا للرئيس، ومحمـد جابر الذيـب، ومحمد سالم الهلي، وضرار حميد بالهول، وعبد الله ضاعـن الجتبي، ومحمد عمر الطاير.

ويعمل بالمرسوم رقم /30/ لسنة 2021، من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

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