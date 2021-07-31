الامارات | الطاير: 2.6 مليار درهم إيرادات "طرق دبي"المتحصلة عبر القنوات الرقمية في 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن الطاير: 2.6 مليار درهم إيرادات "طرق دبي"المتحصلة عبر القنوات الرقمية في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن إجمالي إيرادات الهيئة المتحصلة عبر القنوات الرقمية (بوابة الدفع الإلكتروني والأكشاك الذكية)، عام 2020، بلغت مليارين و655 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي عدد المعاملات الرقمية 527 مليونا و146 ألف معاملة، وبلغ عدد المستخدمين المسجلين في القنوات الرقمية مليونين و162 ألف مستخدم، فيما بلغ عدد مرات تحميل التطبيقات الذكية ستة ملايين و136 ألف عملية تحميل، مؤكداً أن نسبة التبني الرقمي لهيئة الطرق والمواصلات تجاوزت حاجز 91%، وبلغ مؤشر سعادة المتعاملين 96.2%، وساهم التحول الرقمي للهيئة في خفض عدد المعاملات المنجزة في مراكز إسعاد المتعاملين بنسبة 64.5% عام 2020 مقارنة بعام 2019.

وأكد الطاير أن نتائج هذه المؤشرات هي إحدى ثمار التزام هيئة الطرق والمواصلات، بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في تحويل دبي للمدينة الأذكى عالمياً، تُقدّم فيها الخدمات عبر القنوات الذكية على مدار الساعة، مشيراً إلى أن الهيئة كانت من أوائل الجهات الحكومية التي حولت جميع الخدمات التي تقدمها للمتعاملين إلى خدمات ذكية روعي في تصميمها الابتكار وسهولة الاستخدام، الأمر الذي ساهم في ضمان استمرارية الأعمال وإنجاز عملياتها وتقديم الخدمات للمتعاملين بمستويات عالية دون توقف خلال أزمة جائحة كوفيد-19.

الاستراتيجية الرقمية

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن الهيئة تقوم حالياً بتحديث ومتابعة تنفيذ 111 مشروعا ضمن الاستراتيجية الرقمية 2020- 2024، وتعتزم الهيئة إطلاق خريطة طريق التقنيات المستقبلية في الربع الأخير من العام الجاري، وتنفيذ خريطة طريق تقنيات الجيل الخامس في الربع الثاني من العام المقبل، مشيراً إلى أن حجم البيانات الضخمة في الهيئة حتى نهاية عام 2020، يقدر بنحو 127 تيرابايت وهو ما يعادل أرشفة 64 مليار ورقة، ويقدر عدد الشاشات الذكية أكثر من 970 شاشة.

وأضاف: طورت الهيئة مؤخراً خدمات نول الرقمية، التي شملت تطوير خدمة استرداد الرصيد، وإطلاق تطبيق نول باي (NOL pay app)، وهي أول بطاقة افتراضية للدفع في وسائل المواصلات العامة، وذلك بالتعاون مع شركة هواوي، كما أطلقت البطاقة المدمجة (إعمار ونول)، التي تتيح خصومات إعمار لحامليها، بنسبة تصل إلى 40%، وتعد الهيئة أول جهة حكومية تطبق أحدث التقنيات من (أبل) لدفع تعرفة مواقف المركبات.

وأكد مطر محمد الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات ماضية بعزيمة في ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتحويل دبي لمدينة ذكية، توظف فيها التقنيات الحديثة والمتطورة لتقديم الخدمات بجودة عالية، بما يحقق السعادة والرفاهية للسكان، وجعل دبي أفضل مدينة ذكية في أنظمة الطرق والمواصلات على مستوى العالم، من خلال التركيز على تطوير وتشجيع أنظمة النقل الجماعي، والتوسع في تطبيق التقنيات الحديثة لرفع كفاءة أنظمة المرور والنقل الجماعي، وجعل الخدمات الإلكترونية والذكية هي الأساس في تقديم الخدمة للمتعاملين.

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