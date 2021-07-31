هزاع بن زايد: الإمارات تعزز حضورها على الساحة الدولية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

اعتبر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى النمسا، والتي شهدت توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات السياسة والاقتصاد والتعليم والثقافة والطاقة وغيرها، ترسيخاً لمكانة الإمارات، وتعزيزاً لحضورها ومساهمتها الإيجابية على الساحة الدولية.

وقال سموه على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى النمسا، والتي شهدت توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات السياسة والاقتصاد والتعليم والثقافة والطاقة وغيرها، ترسخ مكانة الإمارات، وتعزز حضورها ومساهمتها الإيجابية على الساحة الدولية».