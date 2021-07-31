وفقاً للدراسات المجتمعية.. 4 عوامل تؤدي إلى الطلاق

ابوظبي - سيف اليزيد - ناصر الجابري (أبوظبي)

أكدت الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار في دائرة تنمية المجتمع، أنه بناء على الدراسات التي قامت بها الدائرة والإحصاءات التي نشرتها الجهات الحكومية في أبوظبي، فإن أبرز أسباب الطلاق الشائعة بين الأزواج تتمثل في 4 عوامل رئيسية تتمثل في عزوف الكثير من الأزواج لطلب الاستشارة المتخصصة في مراحل الزواج المبكرة، وضعف مهارات حل النزاعات وضعف مهارات التواصل بين الأزواج، إضافة إلى قلة قضاء الوقت النوعي بين الأزواج.

وأشارت الهياس إلى أن معظم الدراسات أكدت بأن وقائع الطلاق قد تكون أكثر خطورة ومعدلاتها مرتفعة خلال السنوات الأولى في الزواج، حيث يؤدي عدم طلب الاستشارة والحصول عليها من قبل المتخصصين إلى تفاقم المشاكل الأسرية، وهو ما يؤدي لاحقاً إلى حدوث الطلاق بين الزوجين، لافتة إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي الإعلان عن انطلاق المرحلة التجريبية من منصة «تقهوى» بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية ومجموعة من الجهات الأخرى لتوفير الاستشارات للأزواج من قبل المتخصصين في مجال العلاقات الأسرية.

ولفتت إلى أن المنصة تم تصميمها وإتاحتها لتشكّل بيئة مريحة لكافة المستفيدين والمستخدمين للخدمة، حيث تضمن عوامل السرية والخصوصية للأزواج، كما تم استخدام آليات مبتكرة مختلفة عن المنصات الأخرى، وذك من خلال تصميم رسائل نصية للأزواج بناء على المعطيات الخاصة بالحالات، والمساهمة في تحفيزهم باستمرار عبر الجلسات الإرشادية.

وبينت أنه تم تضمين بعض البرامج الترفيهية التي تستهدف تعزيز التقارب الأسري وتكون جزءاً من الخطة العلاجية، بهدف زيادة الوقت النوعي بين الأزواج، وهو الأمر الذي يسهم في ترسيخ مبادئ الألفة والمودة والاجتماع والتفاعل والحوار بينهم، بما يسهم في تقوية العلاقات.

وتعد منصة «تقهوى» والتي تم إطلاقها مؤخراً، بناء على مخرجات عدد من المسوحات التي قامت بها الدائرة خلال الفترة الماضية كاستبانة جودة الحياة في دورتيها الأولى والثانية، والتي تساعد في التعرف على التحديات التي تواجه المجتمع وأفراده، والوصول إلى الحلول المستدامة التي تعزز من رؤية الدائرة في توفير حياة كريمة لأفراد المجتمع كافة، إضافة إلى تعزيز جودة حياة الأسرة بهدف تحسين رفاه المجتمع لزيادة معدلات سعادة ورضا المواطنين والمقيمين عن العيش في الإمارة، حيث يتم تحديد الأولويات المجتمعية من قبل الدائرة ودراستها وتحليلها، للوصول إلى سياسات وتشريعات ومبادرات واستراتيجيات تعزز من المؤشرات وفقاً لمنهجية علمية محددة.