«تنمية المجتمع»: 3135 طلب تجديد بطاقة أصحاب الهمم

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

تلقت وزارة تنمية المجتمع منذ بداية العام الجاري 3135 طلب تجديد بطاقة أصحاب الهمم، كما أصدرت 2423 بطاقة جديدة، وتسلمت 94 طلب وظيفة خاصاً بأصحاب الهمم، وطبقت الوزارة منظومة التحول الرقمي عبر إتاحة باقة من الخدمات الحكومية الإلكترونية، لتلبية احتياجات المتعاملين بشكل مستدام وفعال.

10 خدمات إلكترونية

وحدد موقع وزارة تنمية المجتمع 10 خدمات إلكترونية، هي الأكثر استخداماً، والتي تم تقديمها بواسطة متعاملين مع الوزارة يتصدرها (شهادة لمن يهمه الأمر)، وطلب مساعدة اجتماعية، وتوفر الوزارة حزمة خدمات إلكترونية للمتعاملين معتمدة نهجاً مستداماً لتطوير آلية تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية، بفكر استباقي، لمنح جميع المتعاملين والمستفيدين من خدماتها، مزيداً من الإجراءات التيسيرية، والخدمات النوعية التي تحقق التوجهات الحكومية الذكية، وتلبي التطلعات التنموية بشكل تام.

وقد وصل عدد الطلبات المقدمة لإصدار (شهادة لمن يهمه الأمر) وفقاً للموقع الرسمي خلال العام الجاري 16 ألفاً و135 طلباً، تلاها 5646 طلب مساعدة اجتماعية و2241 طلب منحة، كما اعتمدت الوزارة خدمة «العقد الذكي لمنح الزواج» ضمن مجموعة خدماتها في «منظومة البلوك تشين) تسهيلاً على الشباب المقبلين على الزواج لإتمام الإجراءات بسهولة ويُسر وبحلول إلكترونية وذكية، حيث تعمل الخدمة على تدقيق كافة مراحل طلب منحة الزواج، واستيفاء المتطلبات والاشتراطات، من طالب المنحة.

توقف «الورقية»

وتوقفت الوزارة فعلياً، وبشكل كامل، عن تسلم الوثائق الورقية في مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها، واعتماد الوثائق الرقمية بدلاً عنها، في إطار سعي الوزارة لتنظيم تدفق المتعاملين وإعفاء المزيد منهم، لا سيما كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وسواهم من الفئات الأخرى.

وتنظر الوزارة في الطلبات المقدمة لها مع مراعاة الظروف والمتغيرات التي تطرأ على حياة وإمكانات المستحقين، حيث توافق الوزارة على زيادة قيمة المساعدة الاجتماعية للأسر والأفراد الذين يتعرضون لضغوط مالية استثنائية، وذلك لمن تنطبق عليهم شروط صرف المساعدات.

التحول الرقمي

وطبقت الوزارة منظومة التحول الرقمي التي شملت تقديم مجموعة من الخدمات عبر القنوات الذكية من خلال إتاحة باقة من الخدمات الحكومية الإلكترونية، لتلبية احتياجات المتعاملين بشكل مستدام وفعال، بما فيها خدمات مساعدات الضمان الاجتماعي، ولدى الوزارة 130 موظفاً يتابعون الخدمات الإلكترونية الخاصة بمتعاملي إدارة الضمان الاجتماعي يومياً. ويخضع صرف مساعدات الضمان الاجتماعي لعدد من الشروط القانونية من بينها أنه لا يحق للمستفيد أخذ قرض بنكي بضمان المساعدة الاجتماعية، لأن هناك فرقاً بين الراتب والمساعدة، حيث يمنح الراتب للموظف نظير بذل جهد ووقت، فيما تعد المساعدة منحة من الحكومة دون مقابل، وتتوقف في حال طرأت أي تغيرات على ظروف الأسرة المالية، وتضمن الشروط أيضاً سقوط حق المستفيد في المبلغ المستحق إذا لم يصرفه بعد مضي ثلاثة أشهر. ويحق للمطلقة والأرملة غير المواطنة الحصول على المساعدة الاجتماعية، بشرط أن تكون حاضنة لأحد أبنائها المواطنين داخل الدولة، وتثبت ذلك بشهادة حضانة صادرة عن إحدى المحاكم الشرعية في الدولة.

شروط صرف المساعدات الاجتماعية

تستطيع المواطنة غير المتزوجة دون 35 عاماً الحصول على مساعدة اجتماعية بشرط أن يكون لديها نصيب من معاش تقاعد الوالد، كما يتم خصم قيمة معاش تقاعد الوالد المتوفى من المساعدة الاجتماعية الممنوحة للأبناء. لا يجوز الحجز على المساعدة الاجتماعية إلا تنفيذاً لحكم قضائي يقضي بنفقة محكوم بها لأحد أفراد الأسرة، وبما لا يتجاوز نصف المساعدة، كما أن عدم الإبلاغ الفوري بالتغيرات التي تطرأ على المستفيد، مثل عمل أحد الأبناء أو زواج البنات، يترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق من خزينة الدولة يتوجب استردادها. كما أن المطلقة قبل الدخول ليس لها الحق في الحصول على المساعدة الاجتماعية، ويعد العجز الصحي الذي يحول دون الحصول على عمل، بما فيه الكبد الوبائي «سي» والإيدز، سبباً للحصول على المساعدة الاجتماعية. كما أن المستقيل من عمله ليس من الفئات المستحقة للمساعدة، كما لا يمكن إضافة الابن المستقيل من عمله إلى مساعدة الأسرة، ولا يدخل السجين ضمن عداد المستفيدين من المساعدة، حيث توفر المؤسسات العقابية كل متطلبات السجين. و لا تخصم المكافأة التي تمنح للطلبة أثناء مراحل تعليمهم من قيمة المساعدة، ولا تصرف مساعدة للشخص الذي ليست لديه أسرة، ويقيم في مستشفى، فالمساعدة الاجتماعية تمنح لأصحاب الحاجة، بينما الحالات السريرية تعيش بأجهزة توفرها المستشفيات.

وتعد النفقة الشرعية التي يقدمها الملزم بالنفقة دخلاً يتوجب خصمه من قيمة المساعدة، كما أن الإقامة خارج الدولة تمنع استمرار المساعدة الاجتماعية، وتوقف المساعدة الاجتماعية في حال وجود دخل يزيد على قيمتها المفترضة مقروناً بعدد أفراد الأسرة، ويمكن لمقدم طلب المساعدة التظلم في حال رفض لجنة المساعدات طلبه، مرة كل ستة أشهر.