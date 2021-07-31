تكريم 100 طفل ضمن مبادرة «أبطال التطوع»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

احتفى فريق «شكراً لعطائك» التطوعي بالتعاون مع مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية وفريق غاية التطوعي بتكريم 100 طفل متطوع من أبوظبي والعين والظفرة عبر برنامج «زوم» ضمن مبادرة «أبطال التطوع» التي تهدف لغرس قيم التطوع في نفوس جميع أفراد المجتمع، وذلك تزامناً مع اليوبيل الذهبي للدولة.

جاء الاحتفال برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية وبحضور أسماء بنت مانع العتيبة نائب رئيس فريق زايد للبحث والإنقاذ العضو الفخري لفريق «شكراً لعطائك» التطوعي.

وتندرج المبادرة التي تعتبر الثالثة لتكريم أبطال التطوع من هذه الفئة بعدما شهدت الفترة الماضية تكريم 50 طفلاً وطفلة في دبي بينما يتم الإعداد لتكريم الدفعة الأخيرة من أبطال التطوع لعدد 50 طفلاً وطفلة خلال الفترة القادمة بدبي. وقال سيف الرحمن أمير رئيس فريق «شكراً لعطائك» التطوعي، إن منظومة العمل التطوعي في الدولة راسخة ومتأصلة في المجتمع لأنها مستمدة من القيم السامية والقيادة الرشيدة لخدمة الإنسان.

ووصفت أسماء بنت مانع العتيبة قيم العمل التطوعي بأنها تمثل امتداداً للمبادئ الإنسانية والأصيلة الملهمة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي يمثل الإلهام للقيم الإنسانية والمبادرات الخدمية والتنموية على مستوى العالم لأنه علمنا الوفاء والحب للقيم الأصيلة في العطاء والخير والتضامن وتقديم العون والمساعدة.

وقالت بدرية الحوسني مؤسس ورئيس فريق غاية التطوعي إن هؤلاء الأبطال يمثلون جيلاً من العطاء الجميل المستمد من الغرس الكريم من أولياء الأمور الذين حرصوا على تعزيز مبادئ وأهداف التطوع الذي يمثل قيمة إنسانية كبيرة ومهمة في المجتمع. وعبرت كوثر الرحالي رئيس اللجنة المنظمة عن تقديرها للجهود التي بذلت لدعم المبادرة من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان ورعايتها لمبادرة «أبطال التطوع» وأسماء بنت مانع العتيبة على حضور المبادرة وتكريم الأبطال الصغار ومؤسسة زايد للأعمال الإنسانية والخيرية وفريق زايد للبحث والإنقاذ ووثيقة الولاء والانتماء وشبكة رؤية الإمارات الإعلامية لدعمهم ومشاركتهم في المبادرة.