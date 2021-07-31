اليوم .. ارتفـاع تدريجي في درجات الحرارة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، فيما تظهر السحب شرقاً بعد الظهر، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، بينما الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار. وقال إن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:37 والمد الثاني عند الساعة 05:30 والجزر الأول عند الساعة 11:24 والجزر الثاني عند الساعة 00:29.

وفي بحر عمان، قال إن الموج سيكون خفيفاً، بينما يحدث المد الأول عند الساعة 14:09 والمد الثاني عند الساعة 04:27 والجزر الأول عند الساعة 07:52 والجزر الثاني عند الساعة 21:58.