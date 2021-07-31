إغلاق 40 منشأة لم تلتزم بالاشتراطات والإجراءات برأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أغلقت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة 40 منشأة منذ بداية العام، وذلك خلال حملاتها التفتيشية المنفذة للتحقق من كافة اشتراطات الصحة العامة والأخرى المتعلقة بالحد من فيروس كوفيدـ 19.

وجاءت تلك الإجراءات بعد تنفيذها 5218 زيارة تفتيشية على مختلف المنشآت التي تقع ضمن نطاق اختصاص الإدارة، والتي تمكنت خلالها من تحرير المخالفات والإنذارات فيما كشفت الزيارات عن التزام المنشآت الأخرى بالاشتراطات كافة.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة لـ«الاتحاد»: إن الإدارة وجهت منذ بداية العام المفتشين لتنفيذ الزيارات الميدانية على كافة المنشآت، والتي بلغت إلى نحو 5218 زيارة ميدانية تم خلالها رصد التزام نسبة من تلك المنشآت، بينما توجه البعض نحو الإخلال باشتراطات الصحة العامة والإجراءات الوقائية الخاصة بالفيروس المستجد.

وذكرت الطنيجي أن الزيارات الميدانية أسفرت عن اتخاذ الإجراءات التصحيحية لحالات عدم المطابقة للمنتجات الغذائية وإلزام المنشآت بالاشتراطات الصحية ذات العلاقة بسلامة الغذاء وتوجيه العاملين بالمنشآت الالتزام بالنظافة الشخصية وتوفير المستلزمات مثل الكمامات والقفازات وغطاء الرأس وغطاء نصف اليد ذو الاستخدام الواحد.

الصحة العامة

قالت شيماء الطنيجي مديرة إدارة الصحة العامة: شملت الزيارات التشديد بضرورة تدريب العاملين على أساسيات سلامة الأغذية والتقليل من شكاوى المستهلكين والتأكد من تطبيق أعلى معايير التنظيف والتطهير داخل المنشأة ومرافقها لتنظيف وتطهير الأسطح والتعقيم البيئي بشكل فعال والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وتابعت: كما تضمنت التأكد من استيفاء المعدات والأدوات والمباني في المنشآت الغذائية والتأكيد على ضرورة فحص العاملين كافة، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا مع التشديد على ضرورة أخذ اللقاح.

حملات ومخالفات

ذكرت الطنيجي أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 1088 مخالفة و1704 إنذارات، نتيجة لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ونتيجة الغش التجاري وعدم المكافحة الفعالة للحشرات وعدم صلاحية المنتجات المعروضة للبيع.

وأعلنت إغلاق 40 منشأة، وذلك نتيجة للأسباب المتمثلة في عدم استيفاء المنشأة للاشتراطات الصحية المتعلقة بالتصميم والمسار التتابعي للغذاء وعدم الالتزام باشتراطات تخزين وحفظ المواد الغذائية بدرجة الحرارة المطلوبة.

وأضافت بأن المخالفات شملت عدم الالتزام بصيانة المنشآت في الموعد المحدد، وكذلك عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا التي يتم على الدوام تعريفهم بها للقيام بتطبيقها جميعاً حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمتعاملين وتقديم أفضل أنواع الخدمة.