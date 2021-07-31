الامارات | «صفر» مخالفات صحية على «الرخص المنزلية» بدبا الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «صفر» مخالفات صحية على «الرخص المنزلية» بدبا الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية دبا الفجيرة التزام أصحاب الرخص المنزلية المسجلة في مبادرة «مشروعي»، المختصة ببيع الأطعمة من المنازل، وتسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالاشتراطات والمعايير التي حددتها للحصول على الرخص، لافتة إلى أنها لم تسجل، خلال النصف الأول من العام الجاري، أي مخالفة صحية ضدهم.

وقال مدير عام البلدية، المهندس حسن سالم اليماحي، إن نتائج الحملات التفتيشية لم تتضمن رصد أو تسجيل أي ملاحظة سلبية، لافتاً إلى أن عدم وجود مخالفات صحية يعكس مدى وعي أصحاب الرخص - وغالبيتهم من ربات المنازل - ويبرهن على إدراكهم الطبيعة الحساسة لأعمالهم وما يقدمونه من منتجات.

وأفاد بأن البلدية أصدرت 43 رخصة منزلية من مبادرة «مشروعي» خلال العام الفائت، وسجلت ثماني رخص جديدة منذ بداية العام الجاري، إضافة إلى تجديد عدد من الرخص.

ولفت اليماحي إلى أن مفتشي إدارة الخدمات العامة والبيئة ينفذون جولات وزيارات تفتيشية على المنازل، تتضمن التفتيش على المطبخ الذي يتم إعداد وتحضير المواد الغذائية فيه، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة لهذه النوعية من الأنشطة، إضافة إلى توجيه صاحب الرخصة بطرق الحفظ والتخزين والتداول السليم للأغذية، والتأكد من عمليات التعقيم والتطهير للأماكن التي يتم فيها الطهي، إلى جانب التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء أثناء الاستلام والتحضير، والعرض في درجات حرارة صحية، ومتابعة تطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي، ويرافق ذلك الإجراءات المتخذة لمكافحة الآفات.

وأوضح أن البلدية تدعم أصحاب الرخص التجارية من الشباب لدخول الأسواق وممارسة العمل الاقتصادي، ودعم أعمالهم ومبادراتهم وأفكارهم للانطلاق بها إلى آفاق أكبر وأوسع مدى من النجاح والاستدامة، حرصاً على تعزيز العمل الاقتصادي في مدينة دبا الفجيرة، وتأكيداً لقدرتها على استقطاب الشركات والمستثمرين.

وأكد اليماحي أن البلدية تدعم الرخص المنزلية «مشروعي»، بوصفها وسيلة لتطوير قدرات الشباب وصقل مهاراتهم وفتح الباب أمامهم لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة تحقق لهم مردوداً مادياً مناسباً.

ولكنه شدد، في المقابل، على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال الاتصال بالبلدية عبر الاتصال المباشر (092043333) أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي، أو عبر زيارة موقع البلدية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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