الامارات | «كهرباء دبي» تدعو لفحص أماكن تسرب المياه دورياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء دبي» تدعو لفحص أماكن تسرب المياه دورياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جددت هيئة كهرباء ومياه دبي دعوتها المتعاملين للتأكد من عدم وجود أي تسربات في توصيلات المياه الداخلية للحيلولة دون حدوث هدرٍ في المياه أو إلحاق أي ضرر بالممتلكات.

ولفتت الهيئة إلى ضرورة إجراء فحص دوري ومستمر لأماكن التسرب المحتملة للمحافظة على المصادر الطبيعية.

وذكرت أن خزانات المياه والحمامات والمطبخ وأحواض السباحة تعد من أبرز الأماكن المحتملة لحدوث تسرب، حيث يمكن أن يحدث من الخزان نتيجة تلف فيه، أو من أنابيب التوصيل، أو التركيب الخاطئ للخزان، أو من الصنابير وتوصيلات الأنابيب لتقادمها وعدم صيانتها، أو من خزان المرحاض، أو سخان المياه.

ويعتبر وجود بقع من المياه على أرضيات وجدران وسقف المنزل أو حول الغسالة من أبرز المؤشرات إلى احتمال وجود تسرب. وقد يشير وجود بقع من المياه خارج المنزل إلى تسرّب المياه من الأنابيب والتوصيلات الخارجية أو من شبكة الري المنزلية.

وتعد خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» التي توفرها الهيئة أفضل طريقة لرصد تسريبات المياه، حيث تُعلم المتعامل على الفور من خلال إشعارات بارتفاع معدلات استهلاك المياه، والذي قد يكون ناجماً عن تسرّب في توصيلات المياه كي يسارع المتعامل إلى إجراء أعمال الصيانة اللازمة والمساهمة في جعل دبي أكثر اخضراراً. ويمكن أيضاً رصد التسريبات من خلال فاتورة هيئة كهرباء ومياه دبي أو عدادات المياه الذكية.

وأكدت الهيئة كفاءة أنظمتها في اكتشاف أي خلل في التوصيلات الخارجية قبل العداد، فيما ينحصر نطاق مسؤولية الهيئة في التوصيلات والصيانة حتى العداد فقط وتقع مسؤولية التوصيلات الداخلية بعد العداد على عاتق المتعامل، ويشمل ذلك القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.

«خزانات المياه والحمامات والمطبخ وأحواض السباحة أبرز الأماكن المحتملة لحدوث تسرب».

«وجود بقع من المياه على أرض وجدران المنزل أو حول الغسالة مؤشر إلى احتمال وجود تسرب».

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