الامارات | 1520 إصابة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1520 إصابة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، إجراء 297 ألفاً و815 فحصاً جديداً، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف اكتشاف وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 679 ألفاً و321 حالة.

كما أعلنت الوزارة وفاة أربع حالات من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1943 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيّد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة شفاء 1497 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 656 ألفاً و680 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 62 ألفاً و64 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19».

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس 16 مليوناً و738 ألفاً و830 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 169.24 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد على تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على الفيروس.

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