الامارات | استشارة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■■ يرى البعض أن هناك مبالغات في الحديث عن حقوق الزوجة لدى زوجها، فما هذه الحقوق بحسب القانون؟

(ل.م) ■ دبي

■ عملاً بموجبات نص المادة (55) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته، فإن للزوجة على زوجها حقوقاً مادية، وأدبية، ومعنوية، ويشمل ذلك المهر والنفقة الشاملة للغذاء والدواء والملبس والمسكن، وجميع ما تشمله مقومات الحياة، حسب العرف، بل إن إكمال التعليم من الحقوق التي قررها القانون، وكذلك برها بأبويها، وصلة أرحامها المحارم بزيارتهم واستزارتهم بالمعروف.

كما أن لها الحق في الاحتفاظ باسمها العائلي الذي كان لها قبل الزواج، وفي إدارة أموالها الخاصة، والتصرف تبعاً لشخصيتها المالية المستقلة.

وعدم الإضرار بالزوجة مادياً أو معنوياً من الأمور الواجبة على الزوج، ولعل من أهم حقوقها على زوجها العدل الذي تطيب به النفس، ويرتاح إليه القلب، وتصان معه الحقوق.

وإذا كان الزوج متزوجاً بأكثر من امرأة، يكون ملزماً بالعدل معهن جميعاً، فلا يظلمهن، ولا تنقص واحدة في المعاملة الظاهرة عن الأخرى، لأن هذا هو العدل الذي جعله الله شرطاً لجواز التعدد.

للزوجة على زوجها حقوق مادية، وأدبية، ومعنوية، ويشمل ذلك جميع ما تشمله مقومات الحياة.

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