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الامارات | ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

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أبوظبي ■ وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس، اليوم، صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة الغبار.

وتكون حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية، من 15-25 كم/‏س، تصل إلى 35 كم/‏‏س.

أما الموج في الخليج العربي فيكون خفيفاً، ويحدث المدّ الأول عند الـ18:37، والمد الثاني عند الـ05:30، والجزر الأول عند الـ11:24، والجزر الثاني عند الـ00:29.

وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الـ14:09، والمد الثاني عند الـ04:27، والجزر الأول عند الـ07:52، والجزر الثاني عند الـ21:58.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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