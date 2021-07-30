الامارات | غداً.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، مع ارتفاع تدريجي في

درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 18:37 والمد الثاني عند 05:30 والجزر الأول عند الساعة 11:24 والجزر الثاني عند الساعة 00:29.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 14:09 والمد الثاني عند الساعة 04:27 والجزر الأول عند الساعة 07:52 والجزر الثاني عند الساعة 21:58.

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