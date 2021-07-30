الامارات | السماح بالصيد في خور أم القيوين حتى نهاية ديسمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن السماح بالصيد في خور أم القيوين حتى نهاية ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك في أم القيوين السماح لمواطني الإمارة بصيد الأسماك في خور أم القيوين حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، جاسم حميد الشر، لـ«الإمارات اليوم»، إن بلدية أم القيوين أصدرت 49 تصريحاً لقوارب الصيد، و153 تصريحاً للصيادين، للصيد في خور أم القيوين، وفقاً للشروط والمعايير المحددة للحفاظ على الثروة السمكية، مشيراً إلى أن تسجيل الصيادين المواطنين للصيد في الخور يتم مجاناً في بلدية الإمارة.

وأوضح أن منذ الإعلان عن السماح للصيادين المواطنين بمزاولة مهنة الصيد في خور أم القيوين، تم استقبال أسماء 35 قارباً، و98 صياداً، ولكن مع نهاية الموعد المحدد ارتفعت الأسماء قبل يومين بسبب رغبة الصيادين المواطنين بالصيد في مياه الخور حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أنه تم تقليص مدة الصيد في مياه الخور من سبعة أشهر إلى خمسة أشهر، وذلك بسبب الحد من استنزاف الثروة السمكية في موسم التكاثر، حتى لا تعاني الثروة السمكية من خلل في المخزون، مضيفاً أنه لا يمكن السماح للصيادين بالصيد خلال موسم التكاثر.

وأوضح أنه يسمح للصيادين من مواطني أم القيوين، صيد جميع أنواع الأسماك في خور الإمارة، ومنها البياح والصافي والشعري والعيفة والبدح والهامور والقين والعنفوز وأم ظيرس والقابض، لافتاً إلى أن يسمح بالصيد من الساعة ثلاثة عصراً وحتى السادسة صباحاً لأصحاب الصيد بالشباك، فيما يتم السماح لصيادين القرقور بالصيد من بعد صلاة الفجر وحتى الساعة 10 صباحاً.

وذكر أنه تم تطبيق اشتراطات ومعايير لمزاولة الصيد في خور أم القيوين، من بينها أن يتم ترقيم قطع الفلين الأبيض (البويات) الموجودة على شباك الصيادين لتحديد أصحابها في حال تركها في البحر حتى لا تؤثر على البيئة والثروة السمكية، كما تم تحديد عدد شباك الصيد لأسماك الصافي بـ15 (ليخ)، ولصيد أسماك البياح بـ20 (ليخ).

وأفاد بأنه يجب أن يكون جهاز اللاسلكي التابع لحرس الحدود فعالاً حتى يتم التواصل مع الصياد وتحديد مكانه في حال حدث أي مكروه له أثناء عملية الصيد، كما يجب على الصيادين ترقيم قواربهم بنفس الرقم الموجود في الترخيص، وضرورة الحفاظ على البيئة، وعدم إلقاء مخلفات الصيد في الخور، كما يجب الحفاظ على الثروة السمكية وإعادة الأسماك الصغيرة للخور، للحد من استنزاف المخزون السمكي.

وأضاف أن رئيس دائرة بلدية أم القيوين الشيخ علي بن سعود المعلا وجه بتوزيع المشروبات والعصائر والماء وأكياس الثلج مجاناً على الصيادين المواطنين مع خلال افتتاح موسم الصيد في الخور، وذلك في مبادرة كريمة لتشجيع الصيادين على الحفاظ على البيئة والثروة السمكية.

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