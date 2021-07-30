سفير الإمارات يشيد بالعلاقات المتميزة مع النمسا

ابوظبي - سيف اليزيد - فيينا (وام)

أشاد إبراهيم سالم المشرخ سفير الدولة لدى جمهورية النمسا بالعلاقات الثنائية المتميزة في مجالات الاقتصاد والتجارة، وبشكل خاص في قطاعي السياحة والطيران، وذلك بمناسبة وصول أولى رحلات «الاتحاد للطيران» إلى العاصمة فيينا، ورحلات «فلاي دبي» إلى مطار سالزبورغ، ثاني أكبر مطارات النمسا.

وعبّر السفير المشرخ عن سعادته بالتطور الإيجابي الملحوظ، الذي شهده قطاع الطيران مؤخراً بين البلدين، والذي انعكس في وصول رحلات شركتين وطنيتين لأول مرة إلى أهم مطارات النمسا، الأمر الذي يُظهر نمو العلاقات الثنائية المثمرة بين الإمارات والنمسا، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز هذه العلاقات الثنائية الممتازة.

ولفت المشرخ إلى أهمية مساهمة قطاع الطيران في تعزيز العلاقات الثنائية السياسية و الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والنمسا، وتعزيز العلاقات الثقافية بين الشعبين الصديقين.

وعن النشاط الملحوظ في حركة السياحة بين البلدين في ظل تداعيات وباء كوفيد-19، اعتبر السفير المشرخ أن تسيير رحلات جديدة للناقلات الوطنية إلى النمسا علامة جيدة على تعافي حركة السفر والسياحة بين البلدين، لافتاً إلى تصنيف الإمارات كواحدة من المقاصد السياحية الرئيسية على مستوى العالم، في ظل الجهود الكبيرة لتنشيط قطاع السياحة وتوفير كافة العوامل لدعم التعافي السريع لقطاعي السياحة والطيران.

وأشاد بقدرة شركات الطيران الوطنية على التعامل بحرفية مع متغيرات ومستجدات قطاع الطيران الناجمة عن وباء كورونا. وأكّد المشرخ على التأثير الإيجابي المتوقع لإكسبو 2020 دبي في تعزيز دور الناقلات الوطنية، وتسهيل سفر الزائرين ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين من النمسا وأوروبا إلى دولة الإمارات، بشكل يساهم في زيادة حركة السفر والنقل الجوي بين البلدين، وتعزيز تعافي قطاع الطيران.