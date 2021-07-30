البواردي يؤكد دعم القيادة للصناعات الدفاعية الوطنية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

زار معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع شركة كالدس للصناعات العسكرية المتخصصة في تصنيع الآليات القتالية بأنواعها، رافقه خلالها اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية مع وفد رفيع من كبار ضباط وزارة الدفاع لمقر شركة «كالدس» للصناعات العسكرية، وكان في استقباله لدى وصوله معالي فارس محمد المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة «كالدس»، وعدد من كبار المسؤولين والعاملين في الشركة. واطلع معاليه على منتجات الشركة من المعدات الدفاعية ذات المستوى العالي في التصميم والتصنيع، حيث اطلع معاليه على عروض تفصيلية لاستراتيجية العمل وخطوط الإنتاج لكل من آلية وحش 8x8 وآلية MCAV-20 4x4 و آليةLRV-20 4x4 والمراحل المختلفة للإنتاج، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية والتطويرية للشركة، والتي تهدف لتعزيز مكانة الشركة والصناعات الدفاعية الوطنية، محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وعبّر معالي البواردي عن إعجابه الشديد بما شاهده من تطور في تصميم وتصنيع الآليات العسكرية المتنوعة، والحرفية العالية في تنفيذ مراحل الإنتاج، والتي تضاهي مثيلاتها في الشركات العالمية.

وأبدى معاليه دعم القيادة الرشيدة لكل ما من شأنه دعم الصناعات الدفاعية الوطنية. وأكد معاليه أن وزارة الدفاع تضع الصناعات الوطنية ونموها وازدهارها موضع اهتمام وتعمل مع جميع الشركاء المحليين والعالميين لدعم هذا القطاع الحيوي للوصول به لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الطموحة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب معاليه عن اعتزازه وسعادته برؤية الكوادر المواطنة، سواء الإدارية أو الفنية وهي تساهم بفاعلية في رفع جودة الصناعة الوطنية والمنتج المحلي، والمشاركة في دفع عجلة التصنيع والإنتاج في الشركات الوطنية، وصولاً إلى تنافسية المنتج الإماراتي في الأسواق الخارجية.

ومن جانبه أشاد الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية بما وصلت إليه الصناعة الوطنية الدفاعية من تطور سمح لها بأن تكون دعامة حقيقية لقواتنا المسلحة، وأعرب عن فخره واعتزازه لما وصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في دولة الإمارات.