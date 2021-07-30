11.614 زائراً لجامع الشيخ زايد الكبير

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

استقبل جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك حوالي 11.614، بينهم 2.530 ألف مصلٍ، منهم 404 أدوا شعائر صلاة العيد، ونحو 8.542 زائراً من مختلف الثقافات، وحظي رواد الجامع بخدمات متنوعة لبت احتياجاتهم، تعرفوا خلال زيارتهم على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتسامح والتعايش، وعلى أبرز ملامح العمارة الإسلامية، المتجلية في جميع أرجائه، من خلال 48 جولة ثقافية باللغتين العربية والإنجليزية، نظمها المركز وانضم إليها 171 زائرًا من مختلف أنحاء العالم. فيما بلغ عدد مستخدمي ممشى الجامع الرياضي 542 مستخدماً، منهم 406 من الذكور، و136 من الإناث. ويعد جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي أحد أبرز الوجهات الثقافية والسياحية في دولة الإمارات، ومن أهم النماذج المعمارية التي تجمع في تصميمها مختلف مدارس العمارة الإسلامية والهندسة الحديثة، ليجسد بذلك دوره المحوري في تقديم الصورة المشرفة للدين الإسلامي، وترجمة رؤية ورسالة الجامع كجسر للتقارب، ومنصة حوار عالمية بين مختلف الثقافات، وأحد أبرز منابر التسامح والتعايش بين الأديان.

وتجدر الإشارة إلى تأكيد التزام مركز جامع الشيخ زايد الكبير بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كوفيد-19، وفق أعلى معايير السلامة، لتنظيم واستقبال المصلين والزوار طوال أيام عيد الأضحى.