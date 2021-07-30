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«بيت الخير» تبحث التعاون مع «فريق وفيات كوفيد-19»

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ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)  

بحثت جمعية بيت الخير خلال اجتماع افتراضي مع شرطة دبي سبل التعاون مع «فريق وفيات كوفيد-19» الذي يتبع «مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس » في دبي والمتمثلة في تسهيل وتسريع كافة الإجراءات المتعلقة بالوفاة بسبب الإصابة بالفيروس إكراما للمتوفى وتيسيرا على أهله وتخفيفا عنهم والتي تجسد أرقى صور التضامن والتعايش الإنساني التي تنتهجها دولة الإمارات. كما تم بحث مدى إمكانية مساهمة الجمعية في دعم أهداف الفريق الإنسانية وإعانته على تحقيقها بتقديم الدعم الممكن ضمن الأنظمة المتبعة في تقديم المساعدات في الجمعية. 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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