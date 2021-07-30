الامارات | أبواب الإمارات مفتوحة لمن يتطلع لتطوير القطاع الصحي

شكرا لقرائتكم خبر عن أبواب الإمارات مفتوحة لمن يتطلع لتطوير القطاع الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدير التنفيذي للشؤون الطبية في شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، الدكتور أنور سلام، إن مبادرة منح الإقامة الذهبية للأطباء التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات تأتي استكمالاً لتطلعات القيادة، ونهجها الهادف إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية المتكاملة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع، وتقدير جهود أبطالنا على خط الدفاع الأول، وتكريم تضحياتهم الداعمة لجهود الدولة الرامية للحفاظ على سلامة المجتمع واستقراره.

وأضاف أن شركة «صحة» تثمّن القرار الهادف إلى دعم العاملين من ذوي الخبرات في قطاع الرعاية الصحية، واستقطاب أفضل المواهب والخبرات الصحية من أرجاء العالم، مشيراً إلى أن أبواب دولة الإمارات مفتوحة دائماً لكل من يتطلع إلى دورٍ متميز في تطوير هذا القطاع، من خلال المشاركة بالأفكار والمواهب والجهود والخبرات.

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