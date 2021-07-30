الامارات | 37 مخالفة وإنذاراً لمحال «التنزيلات الوهمية» بدبا الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 37 مخالفة وإنذاراً لمحال «التنزيلات الوهمية» بدبا الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية دبا الفجيرة مخالفة وإنذار 37 محلاً، عمدت إلى رفع الأسعار قبل فترة العيد، أو أعلنت عن تنزيلات وهمية، ومن دون تصريح، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقالت إنها خصصت فرقاً لتنفيذ حملات تفتيشية، بهدف التأكد من صحة العروض الترويجية والتنزيلات التي تعلن عنها المحال والمراكز التجارية، وضبط المتلاعبين ومخالفي القوانين واللوائح الخاصة بالتخفيضات على السلع والبضائع.

وأفاد قسم حماية المستهلك بأن المفتشين خالفوا 20 محلاً، وسجلوا 17 إنذاراً لأصحاب أنشطة تجارية مخالفة.

وتمثل معظم المخالفات في الغش التجاري، وبيع مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى التلاعب في تواريخ انتهاء الصلاحية، ورفع الأسعار، خصوصاً في فترة الأعياد، إضافة إلى «التنزيلات الوهمية»، أو من دون تصريح.

وأكد مدير البلدية، المهندس حسن سالم اليماحي، أن البلدية نفّذت 46 جولة تفتيش على الأسواق ومنافذ البيع في مناطق مختلفة من المدينة والمناطق التابعة لها، مضيفاً أن البلدية حريصة على رصد كل الممارسات السلبية، وضبط كل من يمارسها.

وتابع اليماحي أن البلدية تلقت 119 شكوى خلال النصف الأول من العام الجاري، مطالباً المستهلكين بالمشاركة في ردع كل من يحاول استغلالهم بالتنزيلات الوهمية أو الغش التجاري، بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرصدونها من خلال الاتصال على رقم مكتب الطوارئ (092443399)، الذي يعمل على مدار الساعة، أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها (dibbamun) لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

• معظم المخالفات تمثل في الغش وبيع مواد منتهية الصلاحية والتلاعب في تواريخ انتهاء الصلاحية.

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