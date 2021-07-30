الامارات | وظائف إدارية عليا للمواطنين في 7 مجالات

شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف إدارية عليا للمواطنين في 7 مجالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتاحت جهة شبه حكومية في إمارة دبي فرص عمل متنوعة في سبعة مجالات إدارية عليا، للباحثين عن عمل من الكوادر الوطنية، تشمل «مدير إدارة بقسم المبيعات، مدير عمليات، مساعد مدير عمليات، مدير تطوير مؤسسي، مدير عمليات دور العرض، مساعد مدير عمليات دور العرض، وأخيراً رئيس طهاة».

واشترطت جهة العمل على المتقدمين لشغل الوظائف أن يكونوا من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تكون لديهم خبرات ومؤهلات مناسبة لطبيعة كل وظيفة.

ودعت جهة العمل المواطنين الراغبين في التقدم للحصول على الفرص الوظيفية الشاغرة إلى إرسال السير الذاتية وشهادات الخبرة على البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها لن تنظر في أية طلبات توظيف مقدمة من أشخاص لا تنطبق عليهم الشروط المطلوبة.

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