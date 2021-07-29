محمد بن زايد: بحثت مع صديقي مستشار النمسا تعزيز علاقاتنا التاريخية

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، مع معالي سيباستيان كورتس مستشار النمسا تعزيز العلاقات التاريخية بين الإمارات والنمسا.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، «وصلت اليوم إلى عاصمة الجمال والعراقة فيينا.. وبحثت مع صديقي مستشار النمسا سيباستيان كورتس تعزيز علاقاتنا التاريخية..إعلان ارتقائها اليوم إلى علاقات استراتيجية شاملة يعد مرحلة جديدة تفتح أمامنا آفاقاً أوسع للتعاون وبناء شراكات في مختلف المجالات».