محمد بن زايد يصل فيينا

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم إلى فيينا في زيارة رسمية إلى جمهورية النمسا الاتحادية. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار فيينا الدولي.. معالي سيباستيان كورتس مستشار جمهورية النمسا. وجرت لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا، فيما تفقد سموه حرس الشرف الذين اصطفوا تحية لسموه. يرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة إبراهيم سالم المشرخ سفير الدولة لدى جمهورية النمسا الاتحادية. كما كان في الاستقبال.. معالي الكسندر شالنبرغ وزير الخارجية، ومعالي ماغ غيرنوت بلومل وزير المالية، ومعالي الدكتورة ماراغيرت شرامبيو وزيرة الاقتصاد في النمسا.