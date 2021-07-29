شرطة أبوظبي تطلق «منصة التحديات»

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت شرطة أبوظبي «منصة التحديات» على برنامج مركز الأفكار الإلكتروني في شرطة أبوظبي لاستقبال الأفكار الابتكارية وتوجيهها لإيجاد الحلول الابتكارية للتحديات المؤسسية من خلال إشراك منتسبي القيادة وأفراد المجتمع والشركاء لتطوير المنظومة الشرطية، وذلك ضمن سعيها المستمر لتشجيع الابتكار المستدام واستشراف المستقبل. وأوضح العقيد خلفان عبدالله المنصوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، أن إطلاق المنصة يأتي إيماناً من القيادة بأهمية ترسيخ الإبداع والابتكار والجاهزية للمستقبل، حيث تعد أداة من أدوات الابتكار التي تهدف لتوجيه الأفكار نحو التحديات والفرص المؤسسية الحالية والمستقبلية، وصولاً إلى أفضل الحلول الابتكارية عبر إشراك جميع فئات المجتمع/ العاملين والمتعاملين والشركاء والموردين وأفراد المجتمع/، لتقديم أفكارهم الابتكارية التي تسهم في حل التحديات لتحقيق رؤية القيادة وتعزيز موقعها الريادي. ويمكن الوصول إلى المنصة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي لكافة فئات المجتمع، ومن خلال بوابة الخدمات الذاتية SSS أو الموقع الداخلي بالنسبة للمنتسبين. وتضم المنصة معلومات عن التحدي وتوضيح جهود شرطة أبوظبي الحالية للتعامل معه، لضمان تقديم حلول أفضل كفاءة وفاعلية، ويمكن للمشارك في المنصة تقديم فكرة لأحد التحديات المدرجة، كما تتميز بأنها تفاعلية وتتيح التصويت الإلكتروني على أفكار الآخرين.