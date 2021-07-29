أطباء ومسؤولون في القطاع الصحي لـ«الاتحاد»: تعزيز للقدرات وتقدير للكفاءات

ابوظبي - سيف اليزيد - منى الحمودي (أبوظبي)

أكد مسؤولون وأطباء في القطاع الصحي، أن قرار منح الإقامة الذهبية للأطباء المقيمين في الدولة يسهم في رفع مقومات وعوامل النجاح والتطور في بيئة ملائمة تسهم في تعزيز القدرات والإمكانيات مما ينعكس إيجاباً على القطاع الصحي ورفده بالكفاءات المتميزة التي وجدت من أرض الإمارات الموطن المناسب لتحقيق الطموحات والأهداف.

وأشاد الدكتور شمشير فاياليل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمجموعة «في بي إس» للرعاية الصحية، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بدعوة جميع الأطباء المقيمين في الدولة للتقدم والحصول على الإقامة الذهبية لمدة 10 أعوام لهم ولعائلاتهم، ووصفها بالتوجيهات السديدة التي تحقق الاستقرار العائلي للأطباء ما يمكنهم من الاجتهاد في تقديم أفضل الخدمات والتفاني في إتمام مهامهم بمحبة وارتياح.

وأكد أن هذه لفتة كريمة من سموه وتقدير لجهود الأطباء وتضحياتهم المبذولة.

وأوضح بأن الطبيب المقيم سيعمل على ضوء هذه المكرمة بالتخطيط بشكل مختلف يعكس الرخاء لحياته ومستقبل عائلته.

وأكد أمجد أبو زنط الرئيس التنفيذي لمجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، أن إتاحة المجال أمام الأطباء الحاصلين على ترخيص من الهيئات الصحية التنظيمية في الدولة للتقدم بطلبات الحصول على الإقامة الذهبية تأتي في إطار الاهتمام المتنامي الذي توليه القيادة الرشيدة للكوادر الطبية «خط الدفاع الأول» تقديراً لجهودها ومثابرتها وأدائها.

وقال: إن هذه المبادرة الرائعة أثلجت صدور الأطباء بمختلف تخصصاتهم، وجاءت تتويجاً لدورهم المميز في جهود مواجهة جائحة كورونا وفي الإنجازات التي تم تحقيقها في التعامل مع مختلف الحالات المرضية والتميز في توفير خدمات صحية عالية الجودة للمرضى وتعزيز صحة المجتمع ككل، ومن شأن هذه المبادرة أن تحفزهم وتشجعهم على بذل مزيد من الجهد والعطاء.

وأضاف أن من شأن هذه القرارات المفرحة أن تشجع الأجيال المقبلة على التميز والانخراط في مختلف التخصصات الطبية والحصول على أعلى الشهادات لخدمة الإمارات ورد الجميل إلى وطن يرسم البسمة والسعادة على وجوه الجميع.

وأكد الدكتور نبيل الدبوني المدير الطبي لمجموعة VPS للرعاية الطبية، أن قرار منح الإقامة الذهبية للأطباء يعد حافزاً كبيراً للطبيب لبذل المزيد، فهو يشعر أنه في وطنه، كما تشجع هذه الجهود العظيمة على استقطاب المزيد من الكوادر الطبية المتميزة ذات الخبرات الواسعة، مما سيحقق ريادة كبيره في القطاع الطبي عالمياً.

وأوضح أن هذه المبادرة الكريمة تعتبر نوعاً من أنواع الوفاء ما بين القيادة الرشيدة وبين المقيمين من الأطباء على جهودهم المبذولة طيلة أعوام خدمتهم. وقال الدكتور كوشي جورجي المدير الطبي بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي: «لطالما كانت دولة الإمارات بالمقدمة في هذه المنطقة للابتكار والتخطيط الاستراتيجي، كما إنها واحدة من أكثر الدول المفضلة في العالم للعيش والعمل فيها، إننا كأطباء لمسنا نمو القطاع الطبي والقفزات الكبيرة فيه خلال العقود القليلة الماضية، بما جعل الدولة تصبح وجهة مرغوبة للغاية للأشخاص في مهنة الطب، هنا نحصل على أفضل ما في العالم من ترحيب واهتمام». وأضاف «تأتي هذه المبادرة في وقت جيد للغاية، كنت أتمنى هذه الخطوة منذ وقت طويل جدًا، ولقد تحقق استقرارنا المهني والشخصي لعائلاتنا بشكل مباشر بفضل هذا القرار الرائع من قبل قيادة الدولة وأنا متأكد من أن جميع الأطباء مثلي ممتنون للغاية لهذا القرار».

ورآى الدكتور جلال الشريف، اختصاصي أمراض النساء والولادة في مستشفى دانة الإمارات، والذي كان من أوائل الأطباء الذين حصلوا على الإقامة الذهبية، أن تقدير قيادة وحكومة الإمارات للأطباء هو أمر غير مستغرب، حيث قدرت الأطباء خصوصاً في ظل الظروف التي يمر بها العالم حالياً. وقال: شعرنا بالفخر والاستقرار، خصوصاً لاختيار الأطباء بالذات للحصول على الإقامة الذهبية، مما يجعلنا نعطي أكثر ونقدم الأفضل لدعم القطاع الصحي في الدولة وجعله رائداً على مستوى العالم.

ولفت الدكتور صفوان طه، استشاري جراحة عامة وجراحة السمنة في مستشفى ميديكلينيك، إلى أن قرار منح الإقامة الذهبية للأطباء المقيمين لا يقابله سوى التعبير عن الامتنان والتقدير لدولة الإمارات متمثلة في قيادتها وحكومتها.

وقال «أعمل طبيباً في الإمارات منذ 14 عاماً، ويأتي القرار ليؤكد التقييم لجهود الأطباء من قبل قيادة تؤمن بأهمية العلم والعلماء على أرضها».

وطن معطاء

أشار الدكتور إبراهيم تركي، استشاري جراحة عامة والمناظير في مستشفى ميديكلينيك، إلى أن منح الإقامة الذهبية للأطباء يمنح الإحساس بالراحة والاستقرار لأي طبيب موجود في هذا الوطن، خصوصاً وأنها تأتي من قيادة هذا الوطن المعطاء وبلد الخير التي لا تدخر جهداً في دعم مواطنيها والمقيمين على أرضها مهما اختلفت مواقعهم. وقال: شعورك بأنك شريك أساسي فيما تقدمه من عمل وهناك من يقدر هذا الأمر، يجعلك تسعى دائماً لتطوير نفسك من جميع النواحي لخدمة القطاع. وذكر أن لديه ابناً وابنة خريجي كلية الطب، وابنته تدرس الدراسات العليا وتخصص طب الأطفال في جامعات الدولة وذلك لتوفر الاستقرار النفسي للعائلة في وطن يقدر كل من يقيم عليه.

موطن العقول

أكد الدكتور عبدالحميد الدليمي، اختصاصي الأمراض الجلدية في مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء، أن دولة الإمارات قيمت جهود الأطباء وقدمت لهم مبادرة عظيمة في منحهم الإقامة الذهبية، فهي بذلك وفرت عليهم الكثير من الجهد والوقت الذي يتم في تجديد الإقامة بين حين وآخر للطبيب وعائلته، وهو الوقت الذي يستغله في خدمة المرضى وعلاجهم.

ولفت أن قرار الإقامة الذهبية يعطي الاستقرار للطبيب للتفكير في البقاء في الدولة والعمل على تطوير نفسه وتطوير العمل من خلال تطبيق كل ما هو جديد في مجال الطب، وذلك عبر التخطيط طويل المدى حول أهدافه والتدريب والدراسة المستمرة للوصول لكل ما يخدم القطاع الصحي في دولة الإمارات وجعله أحد أقوى القطاعات على مستوى العالم.

وأعربت الدكتورة نور هشام، طبيبة عامة وماجستير في الصحة العامة عن فخرها كونها طبيبة متواجدة على أرض دولة الإمارات باعتبارها موطن العقول والكفاءات والحاضنة لهم، حيث ترى أن القرار يسهم بكل تأكيد بتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للأطباء المقيمين لتطوير خبراتهم العلمية والعملية في مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب توفير بيئة جاذبة لاستقطاب الخبرات العالمية، بما ينعكس على تطوير القطاع الصحي في الدولة والارتقاء بصحة الأفراد، كما سيكون له دور كبير في نمو السياحة العلاجية داخل الدولة.

قيادة عظيمة

قال عمران الخوري رئيس تطوير الأعمال في مجموعة «في بي اس» للرعاية الصحية: «إننا نتمتع بقيادة عظيمة تقدر جهود العاملين في القطاعات الحيوية والمهمة مثل الأطباء، إنني أفتخر كأحد مواطني دولة الإمارات بهذه المبادرات والمكرمات التي تقدمها دولتنا وتعتبر غير مسبوقة، حفظ الله لنا شيوخنا ودولتنا وسدد خطاهم»وأوضح أن هذه الخطوة العظيمة ستساعد الأطباء، بالاستقرار النفسي والعائلي، وبالطبع هذا سينعكس على أداء العمل، إضافة لمساعدة الأطباء الذين أقبلوا على عمر التقاعد بأخذ فرصة لتقديم عملهم ونفع المجتمع بخبراتهم وعدم مغادرة الدولة بعد انتهاء عقود عملهم.

وتابع: «إنني فخور بما حققته دولة الإمارات، فقد كانت ولا زالت صاحبة المبادرات الأولى في جميع المجالات».