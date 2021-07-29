يوسف الطير: "الإقامة الذهبية" مكرمة سخية من حكومة استثنائية

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

قال الدكتور يوسف الطير مدير مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله برأس الخيمة: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بمنح الإقامة الذهبية لجميع الأطباء المقيمين في الدولة هي مكرمة سخية من حكومة استثنائية ستسهم في تحقيق الاستقرار لأصحاب هذه المهن المهمة التي بذلت الكثير ولاتزال تقدم في مجال الرعاية الطبية.

وأشار إلى أن هذه المكرمة التي تشمل الأطباء وأفراد أسرهم تأتي تقديراً لجهود خط الدفاع الأول الذين يقدمون أرواحهم في سبيل الحفاظ على صحة أفراد المجتمع وتقديم الرعاية الطبية المناسبة، حيث ستعمل على استقطاب الكوادر الطبية المؤهلة وذات الخبرة العالية التي ستقدم خدمات طبية ورعاية مميزة في ظل المبادرات والمكرمات المقدمة من حكومة دولة الإمارات السباقة في احتضان المواهب والخبرات المتميزة.

وأكد أن المبادرة ستعزز من شعور الأطباء المشمولين بها بالاستقرار المجتمعي والأمان وروح الولاء والإنتماء لهذه الدولة الكريمة، والتي اتحت لهم الحصول على الإقامة الذهبية الطويلة الأمد ومنحهم المزيد من الفرص لإثبات تميزهم في مجال الرعاية الطبية، وتوفير الحياة الكريمة لهم وأفراد أسرهم في أرض التسامح والتعايش الإمارات.

وقالت الدكتورة منى العيان مديرة مستشفى صقر برأس الخيمة: إن مكرمة حكومة دولة الإمارات بمنح جميع الأطباء المقيمين في الدولة «الإقامة الذهبية» هي مبادرة تعبر عن مدى تقدير هذه الدولة للجهود المبذولة والمتميزة للكوادر الطبية التي أثبتت جدارتها خاصة خلال الفترة الراهنة بكل ما تملك من خبرات في مجال الرعاية الطبية.

وثمنت المكرمة التي قدمتها دولة الإمارات للمقيمين الأطباء،مشيرة أن القرار يصب في مصلحة وخدمة هذه الشريحة المهمة من المجتمع، والذي سيكون له انعكاسات إيجابية في إيجاد بيئة عمل مستقرة وحاضنة للخبرات الطبية المتميزة، وسيسهم في منحهم الطمأنينة والاستقرار الوظيفي والمعيشي لهم ولأفراد أسرهم.

وأكدت أن المبادرة هي بمثابة تكريم جديد للأطباء المقيمين لتكون دولة لإمارات هي وطنهم الثاني، ويحققوا المزيد من التميز والإبداع وانخراطهم بعمق في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتقديم أعلى مستويات الخدمة وتجسيد مفاهيم الاستدامة وجذب الكفاءات المتخصصة في مجال الرعاية الطبية في دولة الإمارات موطن العقول والحاضنة والجاذبة للمواهب، والذي سيحدث مما لاشك فيه فرقاً في مجال تطوير القطاع الصحي.