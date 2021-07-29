ورشة للحفاظ على مظهر ومرافق الوثبة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال مركز بلدية الوثبة، فعالية توعوية عن بُعد للحفاظ على مظهر المدينة، ضمن مبادرة «عاصمتي»، استهدفت كافة فئات وأفراد المجتمع، وذلك بهدف تعزيز الوعي لدى الجمهور بأهمية الحفاظ على مظهر المدينة والحد من المشوهات، وكذلك تعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية بين البلدية وكافة شرائح المجتمع.

تضمنت الفعالية تنظيم ورشة توعوية عن بُعد، تم خلالها التعريف بأهمية وضرورة الحفاظ على مظهر المدينة والحد من المشوهات وفوائد هذه السلوكيات الإيجابية في تعزيز المظهر الجمالي والحضاري الذي تتمتع به أبوظبي، وكذلك الحفاظ على البيئة الصحية النظيفة حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

كما تضمنت الورشة التوعية بضرورة الاستخدام الأمثل للمرافق العامة والمحافظة عليها، كي تبقى محافظة على كفاءتها ليتمتع بها ويستفيد منها الجميع ضمن بيئة مثالية آمنة.