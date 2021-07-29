نظم إنتاج مستدامة لنخيل التمر في دول «التعاون»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نَظَّمَت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، مساء أمس الأول، محاضرة علمية افتراضية بعنوان: دور المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة «ايكاردا» في تطوير نظم إنتاج مستدامة لنخيل التمر في دول مجلس التعاون الخليجي، قدمها علي أبوسبع مدير عام المركز الدولي للبحوث للزراعية في المناطق الجافة، بحضور 117 من الخبراء والمختصين والمهتمين، يمثلون 16 دولة.

وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة، إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، في إطار التزام الجائزة بنشر المعرفة العلمية المتخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي.

وألقى المدير العام لـ «ايكاردا» في محاضرته الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمنظمة في الشرق الأوسط منذ تأسيسها في العام 1997، كمنصة لإجراء البحوث والتوصل إلى نتائج يُمكن تطبيقها على البلدان العربية وعبر الولاية للمركز على الأراضي الجافة غير الاستوائية. مشيراً إلى أهمية مشروع تطوير نظم إنتاج مستدامة لنخيل التمر في دول مجلس التعاون الخليجي الذي أطلقته «ايكاردا» عام 2006 بالتنسيق والتعاون مع كافة مراكز البحوث الزراعية الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تطوير زراعة نخيل التمر وفق نظم إنتاج مستدامة، حيث ركزت مراحل المشروع على تطبيق برامج بحثية تتوافق مع أولويات الدول في خمسة محاور هي: إدارة المحصول، معاملات ما بعد الحصاد، المكافحة المتكاملة للآفات، التقانة الحيوية، والدراسات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن المشروع نفذ خلال الفترة (2006-2018) 156 بحثاً تطبيقياً مركزاً على نقل التقانة وبناء القدرات، من ضمنها تقنية التلقيح السائل، حيث بلغ عدد النخيل الملقح بهذه التقنية (450.000). كما بينت هذه التقنية انخفاضاً في كلفة التلقيح بنسبة 80%، كما استخدمت تقنية التلقيح باستخدام الطائرات المسيرة، واستخدام تقنية الري تحت السطحي، والري بالفقاعات، والري بالتنقيط تحت ضغط منخفض، والري التسميدي بهدف تحسين كفاءة استخدام المياه وتحسين جودة الإنتاج، بالإضافة إلى تطبيق تقنية الميكوريزا لتحسين تجذير الفسائل النسيجية وتحفيز نموها، وتقنية تجفيف التمور من خلال غرف البولي كربونيت والتكامل في مجال المكافحة المتكاملة بين النظم البحثية الزراعية، وخاصة في مجال اختبار فعالية مبيدات الآفات الحيوية، ونتائج المسوحات الحشرية والأعداء الطبيعية (الحيوية).

نتائج مميزة

قال علي أبوسبع: إن مشروع تطوير نظم إنتاج مستدامة لنخيل التمر في دول مجلس التعاون الخليجي تمكن من تحقيق نتائج مميزة في المجالات البحثية والنجاح في بناء علاقة تكامل بين الدول المشاركة في مجال تطوير قطاع نخيل التمر وخاصة في مجالات: نقل التقنيات، بناء القدرات، تبادل المعلومات والخبرات والنتائج، بناء علاقات متكاملة على المستوى الفني والشخصي، وجعل تبادل الخبرة والمعلومة عابرة للحدود.

وفي ختام المحاضرة أشاد المحاضر بالدور الكبير الذي تقوم به جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على مستوى العالم، من خلال تنظيم المهرجان الدولي للتمور الأردنية والمهرجان الدولي للتمور السودانية والمهرجان الدولي للتمور المصرية وما رافقها من أنشطة وفعاليات ساهمت بشكل ملموس في زيادة السمعة للتمور العربية وارتفاع حجم الصادرات، بالإضافة إلى سلسلة المؤتمرات الدولية التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة.